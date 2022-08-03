Надежда. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Надежда
1-й сезон
14-я серия

Надежда (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

8.62020, Надежда. Сезон 1. Серия 14
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Криминальный боевик с нотками кинокомикса, где Виктория Исакова играет киллершу со стажем, которая мечтает остепениться и сосредоточиться на семье. Для мужа-музыканта и дочери-подростка Надежда притворяется стюардессой, которая то и дело отправляется в незапланированные полеты. На самом деле она выполняет грязную работу для организации под названием «Синдикат». 18 лет назад она убила милиционера, чтобы отомстить за родителей, но от тюрьмы ее спас загадочный мужчина по имени Лев – именно он дал ей новое имя, жизнь и профессию. онлайн

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Надежда»