Мультик Барби. Что случилось с Кеном?
1-й сезон
ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!

Сериал Мультик Барби 1 сезон 24 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

