Игры для девочек в готовку с куклой Барби. Мы же подруги с Барби - готовим вместе Пиццу для Кена!
Wink
Детям
ЛайкЛандия
1-й сезон
Игры для девочек в готовку с куклой Барби. Мы же подруги с Барби - готовим вместе Пиццу для Кена!

ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 111 смотреть онлайн бесплатно

7.42021, Игры для девочек в готовку с куклой Барби. Мы же подруги с Барби - готовим вместе Пиццу для Кена!
Блог0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!

Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг