Барби VS Тереза! Куклы: противостояние продолжается! БАРБИ МСТИТ БЫВШЕМУ! Я не хочу в школу!
Wink
Детям
ЛайкЛандия
1-й сезон
Барби VS Тереза! Куклы: противостояние продолжается! БАРБИ МСТИТ БЫВШЕМУ! Я не хочу в школу!

ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

7.52021, Барби VS Тереза! Куклы: противостояние продолжается! БАРБИ МСТИТ БЫВШЕМУ! Я не хочу в школу!
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!

Жанр
Блог
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг