Кукла Барби в спа салоне. Играем с куклами в салон красоты. Школа стилиста - видео для девочек
Wink
Детям
ЛайкЛандия
1-й сезон
Кукла Барби в спа салоне. Играем с куклами в салон красоты. Школа стилиста - видео для девочек

ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 142 смотреть онлайн

7.52021, Кукла Барби в спа салоне. Играем с куклами в салон красоты. Школа стилиста - видео для девочек
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!

Жанр
Блог
Время
5 мин / 00:05

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