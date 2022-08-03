WinkДетямЛайкЛандия1-й сезонДелаем кудри для Барби. Школа стилиста - игры в салон красоты куклы Барби. Видео для девочек
ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 148 смотреть онлайн
7.52021, Делаем кудри для Барби. Школа стилиста - игры в салон красоты куклы Барби. Видео для девочек
Блог18+
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О сериале
На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!