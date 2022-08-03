WinkДетямЛайкЛандия1-й сезонМедицинский осмотр в школе Барби - Игры в доктора с куклами - Видео шоу Я не хочу в школу
ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 161 смотреть онлайн
7.52021, Медицинский осмотр в школе Барби - Игры в доктора с куклами - Видео шоу Я не хочу в школу
Блог18+
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О сериале
На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!