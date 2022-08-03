WinkДетямЛайкЛандия1-й сезонБарби, Эльза, Маринетт и Хлоя готовятся к вечеринке - игры в одевалки! Куклы из мультфильмов
ЛайкЛандия (сериал, 2021) сезон 1 серия 108 смотреть онлайн
7.52021, Барби, Эльза, Маринетт и Хлоя готовятся к вечеринке - игры в одевалки! Куклы из мультфильмов
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О сериале
На канале ЛайкЛандия мы собираем самые интересные видео для детей. Классные истории и игры Барби, веселые видео с игрушками не позволят тебе заскучать и расскажут много интересного. Игрушки из любимых мультфильмов ждут вас в гости! Давайте играть и учиться вместе!