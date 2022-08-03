Мотыльки (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История любви выпускницы старших классов Али и солдата срочной службы Паши разворачивается на фоне самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.

