Московские тайны. Тринадцатое колено. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Московские тайны. Тринадцатое колено
1-й сезон
2-я серия

Московские тайны. Тринадцатое колено (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32019, Московские тайны. Тринадцатое колено. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Царицыно обнаружено тело молодого человека в костюме саамского шамана. Он убит ударом ножа. Жертвой оказывается студент исторического факультета, и по национальности он действительно саам. Что это – обряд, который завершился трагедией, или банальное убийство на почве ревности? Версий много, но Насте не дает покоя вопрос: почему именно Царицыно? А вскоре из московского музея исчезает старинный артефакт, и Вяземская полагает, что это связано с убийством шамана.

Сериал Московские тайны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Тринадцатое колено»