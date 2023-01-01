Биография

Михаил Мухин — российский актер. Родился в Москве 20 сентября 1973 года. В 1993 году кинодеятель поступил в Ярославский Государственный Театральный Институт, а в 2006 году прошел дополнительные курсы актерского мастерства. Студенческие работы с участием Мухина представляли на Кинотавре и других российских и зарубежных фестивалях. В фильмографии Михаила Мухина около 60 работ. Он снимался в эпизодах детского киножурнала «Ералаш» и в комедийном проекте «6 кадров». Его также можно увидеть на небольших ролях в многосерийных лентах «Метод», «Крапленый», «Пятницкий», «Кафе Куба» и в полнометражных картинах «Последнее испытание» и «Стальная бабочка».