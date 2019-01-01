Московские тайны. Тринадцатое колено (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.32019, Московские тайны. Тринадцатое колено. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+
В Царицыно обнаружено тело молодого человека в костюме саамского шамана. Он убит ударом ножа. Жертвой оказывается студент исторического факультета, и по национальности он действительно саам. Что это – обряд, который завершился трагедией, или банальное убийство на почве ревности? Версий много, но Насте не дает покоя вопрос: почему именно Царицыно? А вскоре из московского музея исчезает старинный артефакт, и Вяземская полагает, что это связано с убийством шамана.
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актёр
Евгений
Пронин
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- ИЕАктёр
Иван
Ефремов
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- ЕКАктёр
Егор
Карамышев
- ДБАктёр
Денис
Бобышев
- Актёр
Михаил
Мухин
- ОСАктриса
Ольга
Саханова
- КСАктёр
Кирилл
Симоненко
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов
- ИБОператор
Илья
Бойко