Московские тайны. Тринадцатое колено (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В Царицыно обнаружено тело молодого человека в костюме саамского шамана. Он убит ударом ножа. Жертвой оказывается студент исторического факультета, и по национальности он действительно саам. Что это – обряд, который завершился трагедией, или банальное убийство на почве ревности? Версий много, но Насте не дает покоя вопрос: почему именно Царицыно? А вскоре из московского музея исчезает старинный артефакт, и Вяземская полагает, что это связано с убийством шамана.



