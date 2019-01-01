Московские тайны. Графский парк (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Ранним утром на территории Останкинского парка обнаружено тело девушки. Кто-то разложил на траве тело, закинув ее руки за голову и привязав веревку к ноге. Девушка оказывается живой, но в коме. Настя Вяземская не успевает разгадать смысл этого извращенного ритуала, как в парке появляется новая жертва – мужчина, чудом оставшийся в живых.
Над Останкино сгустились тучи. Кто придет сюда гулять и любоваться Шереметевской усадьбой, если здесь орудует опасный маньяк? Настя начинает догадываться, что преступник вдохновился легендами о жене графа, крепостной актрисе Жемчуговой. Но лишь разоблачив злодея, она понимает, что он был всего лишь марионеткой в чужих руках…
Сериал Московские тайны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АПРежиссёр
Антон
Павлючик
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Владислав
Ветров
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- АМАктриса
Алёна
Минчук
- ИБАктёр
Игорь
Бровин
- АКАктёр
Андрей
Козлов
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- СНАктёр
Сергей
Назаренко
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- АКАктёр
Артем
Кобзев
- АГАктёр
Александр
Городиский
- ДДАктриса
Дарья
Дубникова
- АМАктриса
Анна
Мареева
- МГАктёр
Максим
Громов
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- АГПродюсер
Анастасия
Горячёва