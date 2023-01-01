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Московские тайны. Графский парк
Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Графский парк»

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Графский парк»

Режиссёры

Антон Павлючик

Антон Павлючик

Режиссёр

Актёры

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум

АктрисаНастя Вяземская
Евгений Пронин

Евгений Пронин

АктёрЦыганов
Светлана Тимофеева-Летуновская

Светлана Тимофеева-Летуновская

Актриса
Александр Обласов

Александр Обласов

Актёр
Александр Робак

Александр Робак

АктёрЯгупов
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актрисамать Насти
Владислав Ветров

Владислав Ветров

Актёротец Насти
Алексей Лонгин

Алексей Лонгин

АктёрИсаков
Алёна Минчук

Алёна Минчук

АктрисаДаша
Игорь Бровин

Игорь Бровин

АктёрИгорь Анатольевич, начальник РОВД
Андрей Козлов

Андрей Козлов

Актёрврач-реаниматолог
Сергей Подольный

Сергей Подольный

АктёрЛёша Кручинин, парень Даши
Сергей Назаренко

Сергей Назаренко

Актёрдежурный
Татьяна Косач-Брындина

Татьяна Косач-Брындина

АктрисаАсташевская, мать Даши
Артем Кобзев

Артем Кобзев

АктёрПётр Семёнович Цветков, начальник охраны парка
Александр Городиский

Александр Городиский

Актёрохранник
Дарья Дубникова

Дарья Дубникова

АктрисаКатя, подруга Даши
Анна Мареева

Анна Мареева

АктрисаЛера, подруга Даши
Максим Громов

Максим Громов

Актёрохранник

Сценаристы

Камиль Закиров

Камиль Закиров

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Игорь Марин

Игорь Марин

Продюсер
Ольга Полесицкая

Ольга Полесицкая

Продюсер
Анастасия Горячёва

Анастасия Горячёва

Продюсер