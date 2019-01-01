Московские тайны. Графский парк (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ранним утром на территории Останкинского парка обнаружено тело девушки. Кто-то разложил на траве тело, закинув ее руки за голову и привязав веревку к ноге. Девушка оказывается живой, но в коме. Настя Вяземская не успевает разгадать смысл этого извращенного ритуала, как в парке появляется новая жертва – мужчина, чудом оставшийся в живых.

Над Останкино сгустились тучи. Кто придет сюда гулять и любоваться Шереметевской усадьбой, если здесь орудует опасный маньяк? Настя начинает догадываться, что преступник вдохновился легендами о жене графа, крепостной актрисе Жемчуговой. Но лишь разоблачив злодея, она понимает, что он был всего лишь марионеткой в чужих руках…





