Московские тайны. Графский парк (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Московские тайны. Графский парк. Сезон 1. Серия 1
Московские тайны. Графский парк
1-й сезон
1-я серия

9.12019, Московские тайны. Графский парк. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ранним утром на территории Останкинского парка обнаружено тело девушки. Кто-то разложил на траве тело, закинув ее руки за голову и привязав веревку к ноге. Девушка оказывается живой, но в коме. Настя Вяземская не успевает разгадать смысл этого извращенного ритуала, как в парке появляется новая жертва – мужчина, чудом оставшийся в живых.
Над Останкино сгустились тучи. Кто придет сюда гулять и любоваться Шереметевской усадьбой, если здесь орудует опасный маньяк? Настя начинает догадываться, что преступник вдохновился легендами о жене графа, крепостной актрисе Жемчуговой. Но лишь разоблачив злодея, она понимает, что он был всего лишь марионеткой в чужих руках…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

