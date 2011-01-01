Молодожены. Сезон 2. Серия 3
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Молодожены
2-й сезон
3-я серия

Молодожены (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2011, Молодожены. Сезон 2. Серия 3
Комедия16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Лера и Лёша недавно стали семьёй и потихоньку притираются друг к другу. Пока они думают о детях... в будущем... в их жизнь врывается капризный ребёнок. Это отец Леры, ему под 60 и, он, конечно, лучше молодожёнов знает, как им жить...

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодожены»