Лера и Лёша недавно стали семьёй и потихоньку притираются друг к другу. Пока они думают о детях... в будущем... в их жизнь врывается капризный ребёнок. Это отец Леры, ему под 60 и, он, конечно, лучше молодожёнов знает, как им жить...

