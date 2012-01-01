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Метод Фрейда (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Метод Фрейда. 3 серия
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В следственный отдел прокуратуры введен специальный консультант, гражданский человек Роман Фрейдин, психолог по образованию. В расследовании преступлений Фрейдин опирается на интуицию и использует научные методики, воссоздает картины событий, портреты преступников, прогнозирует действия бандитов.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Фрейда»