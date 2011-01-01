Медовая любовь. Серия 2
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Медовая любовь
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2-я серия

Медовая любовь (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32011, Медовая любовь. Серия 2
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, но как будто из другого времени.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск