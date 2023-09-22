Мать-и-мачеха (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыМать-и-мачеха1-й сезон3-я серия
О сериале
Действие фильма начинается в 1989 году, а заканчивается в наши дни. В семье простой учительницы Марии растет трёхлетняя дочка. Выясняется, что девочка тяжело больна. Чтобы спасти ее, нужны большие деньги или большие связи. Ни того, ни другого у Марии нет. Безуспешно перепробовав все способы спасти дочь, Мария отчаивается.
В это время другая женщина – Анна - тоже пребывает в отчаянии. Она дочь известного писателя, у нее есть всё – положение в обществе, деньги, муж. Всё, кроме ребенка.
В результате судьбы этих двух очень разных женщин тесно переплетаются друг с другом, как лепестки цветка мать-и-мачеха…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- АКАктриса
Александра
Куликова
- СЩАктриса
Светлана
Щедрина
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- Актёр
Вадим
Яковлев
- СБАктёр
Сергей
Барышев
- ТТАктриса
Татьяна
Тузова
- НЩАктриса
Наталья
Щербакова
- СГАктёр
Сергей
Галич
- АИАктёр
Андрей
Иванов
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- Оператор
Глеб
Климов
- Композитор
Андрей
Сигле