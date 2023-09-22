Мать-и-мачеха (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма начинается в 1989 году, а заканчивается в наши дни. В семье простой учительницы Марии растет трёхлетняя дочка. Выясняется, что девочка тяжело больна. Чтобы спасти ее, нужны большие деньги или большие связи. Ни того, ни другого у Марии нет. Безуспешно перепробовав все способы спасти дочь, Мария отчаивается.



В это время другая женщина – Анна - тоже пребывает в отчаянии. Она дочь известного писателя, у нее есть всё – положение в обществе, деньги, муж. Всё, кроме ребенка.



В результате судьбы этих двух очень разных женщин тесно переплетаются друг с другом, как лепестки цветка мать-и-мачеха…

