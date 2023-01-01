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Мать-и-мачеха
Актёры и съёмочная группа сериала «Мать-и-мачеха»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мать-и-мачеха»

Режиссёры

Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Режиссёр

Актёры

Наталия Вдовина

Наталия Вдовина

АктрисаМария Николаевна Парамонова
Александра Куликова

Александра Куликова

АктрисаАнна Семёновна Кравченко (Болотова)
Светлана Щедрина

Светлана Щедрина

АктрисаАлёна
Валерий Дегтярь

Валерий Дегтярь

АктёрВалерий Парамонов
Вадим Яковлев

Вадим Яковлев

АктёрСемён Петрович Болотов
Сергей Барышев

Сергей Барышев

АктёрСергей Кравченко
Татьяна Тузова

Татьяна Тузова

АктрисаЛюдмила
Наталья Щербакова

Наталья Щербакова

АктрисаТамара Алексеевна Березина
Сергей Галич

Сергей Галич

АктёрСаша Стрелков
Андрей Иванов

Андрей Иванов

АктёрИгорь Владимирович

Сценаристы

Нина Якаб

Нина Якаб

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Продюсер
Андрей Сигле

Андрей Сигле

Продюсер

Художники

Наталья Кочергина

Наталья Кочергина

Художница

Операторы

Глеб Климов

Глеб Климов

Оператор

Композиторы

Андрей Сигле

Андрей Сигле

Композитор