Мастер охоты на единорога. Серия 4
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Сериалы
Мастер охоты на единорога
1-й сезон
4-я серия
8.62021, Мастер охоты на единорога. Серия 4
Детектив18+

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Мастер охоты на единорога (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

На Александру Корзухину выходит необычный заказчик. Загадочность и некоторая мистичность клиента заставляет Корзухину согласиться на поиски старинного гобелена. Словно под гипнозом мужчины, Саша пускается в новое приключение, которое становится всe опаснее с каждым шагом. Очевидно, что за Единорогом охотится не она одна – каждый, кто может рассказать о гобелене, умирает до того, как Саша успевает задать вопросы. А вопросов все больше, и главный из них: что за человек этот заказчик, да и человек ли он?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастер охоты на единорога»