На Александру Корзухину выходит необычный заказчик. Загадочность и некоторая мистичность клиента заставляет Корзухину согласиться на поиски старинного гобелена. Словно под гипнозом мужчины, Саша пускается в новое приключение, которое становится всe опаснее с каждым шагом. Очевидно, что за Единорогом охотится не она одна – каждый, кто может рассказать о гобелене, умирает до того, как Саша успевает задать вопросы. А вопросов все больше, и главный из них: что за человек этот заказчик, да и человек ли он?

