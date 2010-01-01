Любовь и прочие глупости. Сезон 1. Серия 59
Wink
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Любовь и прочие глупости
1-й сезон
59-я серия

Любовь и прочие глупости (сериал, 2010) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн бесплатно

7.82010, Любовь и прочие глупости. Сезон 1. Серия 59
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои сериала – клиенты обычного салона красоты «Лица». Как водится, приходя в салон, они рассказывают свои, порой самые невероятные истории Любви. В некоторые из них невозможно поверить, другие окажутся лишь плодом их воображения и далеко не все закончатся хэппи-эндом. Салон красоты станет тем «магическим» местом, где каждый раскроет свои самые сокровенные любовные тайны: непохожие и одновременно близкие друг другу. А благодарными слушательницами станут посетители салона и, конечно же, его сотрудницы.

Сериал Любовь и прочие глупости 1 сезон 59 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь и прочие глупости»