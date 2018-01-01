Биография

Евгений Петров — российский кинооператор. Место рождения неизвестно. Родился 2 февраля 1977 года. Петров был сотрудником казанского телевидения. Снимал телепередачи и рекламу. Был монтажером, оператором-постановщиком, выпускающим прямого эфира. В 2003 году он перебрался в Москву. С 2005 по 2008 год работал оператором в телестудии Роскосмоса. Карьера в кино у Евгения началась в 2010 году. Он уже 14 лет работает на съемках отечественных сериалов. Евгений Петров снял документальные фильмы «Он мог быть первым», «Белое солнце Байконура», «Неспетая песня Королёва», «Царь-ракета», «Космос говорит по-русски». Среди его кинооператорских работ — сериалы «Любовь и прочие глупости», «Товарищи полицейские», «Будет светлым день», «Игра. Реванш», «Отверженная», «Тайные мечты Алисы», «Поворот судьбы».