Любовь и прочие глупости. Сезон 1. Серия 35
Wink
Сериалы
Любовь и прочие глупости
1-й сезон
35-я серия

Любовь и прочие глупости (сериал, 2010) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

7.92010, Любовь и прочие глупости. Сезон 1. Серия 35
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои сериала – клиенты обычного салона красоты «Лица». Как водится, приходя в салон, они рассказывают свои, порой самые невероятные истории Любви. В некоторые из них невозможно поверить, другие окажутся лишь плодом их воображения и далеко не все закончатся хэппи-эндом. Салон красоты станет тем «магическим» местом, где каждый раскроет свои самые сокровенные любовные тайны: непохожие и одновременно близкие друг другу. А благодарными слушательницами станут посетители салона и, конечно же, его сотрудницы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь и прочие глупости»