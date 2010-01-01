Любовь и прочие глупости (сериал, 2010) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Герои сериала – клиенты обычного салона красоты «Лица». Как водится, приходя в салон, они рассказывают свои, порой самые невероятные истории Любви. В некоторые из них невозможно поверить, другие окажутся лишь плодом их воображения и далеко не все закончатся хэппи-эндом. Салон красоты станет тем «магическим» местом, где каждый раскроет свои самые сокровенные любовные тайны: непохожие и одновременно близкие друг другу. А благодарными слушательницами станут посетители салона и, конечно же, его сотрудницы.

