Ляпик едет в Окидо (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

2015, Messy Goes to Okido
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ляпик не просто любит задаваться вопросами о том, как утроен мир. Ляпик не ленится искать ответы на них и ради этого каждый раз отправляется в волшебную страну Окидо. Там он узнает все то, что интересно детям. Откуда берется эхо? Почему если что-то падает, то вниз? Как работают вулканы? Отчего к магнитам липнет металл?
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрМультсериалы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.0 IMDb