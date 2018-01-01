Ляпик едет в Окидо (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямЛяпик едет в Окидо1-й сезон
О сериале
Ляпик не просто любит задаваться вопросами о том, как утроен мир. Ляпик не ленится искать ответы на них и ради этого каждый раз отправляется в волшебную страну Окидо. Там он узнает все то, что интересно детям. Откуда берется эхо? Почему если что-то падает, то вниз? Как работают вулканы? Отчего к магнитам липнет металл?
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.0 IMDb