Ляпик едет в Окидо. Сезон 1. Серия 40
Wink
Детям
Ляпик едет в Окидо
1-й сезон
40-я серия

Ляпик едет в Окидо (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

2015, Messy Goes to Okido
Мультсериалы0+

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Сюжет

Ляпик не просто любит задаваться вопросами о том, как утроен мир. Ляпик не ленится искать ответы на них и ради этого каждый раз отправляется в волшебную страну Окидо. Там он узнает все то, что интересно детям. Откуда берется эхо? Почему если что-то падает, то вниз? Как работают вулканы? Отчего к магнитам липнет металл?

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Рейтинг

7.0 IMDb