Ляпик едет в Окидо. Сезон 1. Серия 14
Wink
Детям
Ляпик едет в Окидо
1-й сезон
14-я серия

Ляпик едет в Окидо (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2015, Messy Goes to Okido
Мультсериалы, Семейный6+

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О сериале

Ляпик не просто любит задаваться вопросами о том, как утроен мир. Ляпик не ленится искать ответы на них и ради этого каждый раз отправляется в волшебную страну Окидо. Там он узнает все то, что интересно детям. Откуда берется эхо? Почему если что-то падает, то вниз? Как работают вулканы? Отчего к магнитам липнет металл?

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb