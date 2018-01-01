Лапси. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Лапси
1-й сезон
6-я серия

Лапси (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.52018, Лапси. Сезон 1. Серия 6
Драма, Мистика18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В карельской деревне обнаружен штамм лихорадки Западного Нила. На разведку отправляют вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Учeные заболевают, единственный шанс на спасение — остров Сариола, где болезнь бессильна. Герои должны разгадать тайну этого места и найти способ вернуться домой.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лапси»