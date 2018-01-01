Лапси (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.52018, Лапси. Сезон 1. Серия 6
Драма, Мистика18+
Серия в подписке «START»
О сериале
В карельской деревне обнаружен штамм лихорадки Западного Нила. На разведку отправляют вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Учeные заболевают, единственный шанс на спасение — остров Сариола, где болезнь бессильна. Герои должны разгадать тайну этого места и найти способ вернуться домой.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актриса
Диана
Пожарская
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ИВАктёр
Иван
Верховых
- СЛАктёр
Семён
Лопатин
- Актёр
Антон
Кузнецов
- ВЧАктёр
Владимир
Чуприков
- Актёр
Михаил
Химичев
- АБСценарист
Александр
Бачило
- КБСценарист
Катерина
Бачило
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- МШСценарист
Михаил
Шприц
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- МРХудожница
Марина
Ример
- ОЮХудожница
Ольга
Юрасова
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- ВФОператор
Вадим
Фортунин
- ПРОператор
Полина
Разина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный