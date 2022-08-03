Квест (2015). Сезон 1. Серия 8
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Квест (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.42015, Квест (2015). Сезон 1. Серия 8
Приключения, Триллер18+

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О сериале

Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, а получил отложенную на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие.

Страна
Латвия, Россия
Жанр
Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Квест (2015)»