Квест (2015). Сезон 1. Серия 1
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Квест (2015)
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Квест (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.42015, Квест (2015). Сезон 1. Серия 1
Приключения, Триллеры16+

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Сюжет

Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, а получил отложенную на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие.

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Информация

Страна
Россия, Латвия
Качество
SD
Жанры
Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Квест (2015)»

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