Квест (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42015, Квест (2015). Сезон 1. Серия 5
Приключения, Триллер16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, а получил отложенную на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие.
СтранаЛатвия, Россия
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АЗРежиссёр
Андрей
Загидуллин
- АДРежиссёр
Александр
Данилов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Марина
Петренко
- ИИАктёр
Илья
Иосифов
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Пётр
Рыков
- АФАктёр
Алексей
Франдетти
- ВКАктриса
Виктория
Корлякова
- Актёр
Роман
Волобуев
- ЮСАктёр
Юрис
Стренга
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- Сценарист
Роман
Волобуев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Бондарев
- Продюсер
Марина
Петренко
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МПАктёр дубляжа
Максим
Пинскер
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ВВХудожник
Вилюс
Ванагас
- АЛОператор
Андрей
Лебедянский
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков