Курьеры добра. Сезон 1. Серия 2
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Курьеры добра (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32024, Курьеры добра. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина, родившая дочь-инвалида, остается без мужа, но не теряет стремления жить. Мелодрама «Курьеры добра» — сериал о том, как важна поддержка в тяжелое время.

После рождения дочки Ольгу ждало жуткое известие — девочка появилась на свет с отклонениями. Мать готова пойти на все ради ребенка, но врачи советуют не взваливать на себя такую ношу и отказаться от дочери. На стороне медиков также оказывается Влад, муж Ольги. Когда жена наотрез отказывается расставаться с ребенком, Влад бросает ее и остается с любовницей. Теперь Ольга вынуждена работать на двух работах и ухаживать за больной дочерью одна. Помочь девочке может выдающийся мануальный терапевт Сергей Завадский, но он работает в частной клинике, денег на которую у Ольги нет. Но тут в ее жизни появляются добрые люди, которые не могут бросить одинокую мать в беде.

Смогут ли они изменить жизнь Ольги к лучшему, вы увидите, если будете смотреть «Курьеры добра» 2024 года онлайн на Wink.

Сериал Курьеры добра 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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Актёры и съёмочная группа сериала «Курьеры добра»