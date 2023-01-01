Биография

Юлия Пилипович — актриса театра и кино. Родилась в Краматорске 8 декабря 1989 года. В возрасте пяти лет Юлия начала играть на фортепиано, а в 2009 году получила диплом Ханты-Мансийского колледжа-интерната искусств. Позднее актриса продолжила образование по этой специальности в РАМ имени Гнесиных. С 2011 года служила в театре Сергея Безрукова, а в 2014-м перешла в Московский Губернский театр. Кроме того, кинодеятельница несколько лет работала педагогом по вокалу, а также является солисткой Московской областной филармонии. В 2017 году Юлия Пилипович дебютировала в детективной драме «Доктор Рихтер». Наиболее известными проектами с участием актрисы являются спортивная лента «Регби» и фэнтези-сериал «Библиотекарь».