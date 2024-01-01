Курьеры добра (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Женщина, родившая дочь-инвалида, остается без мужа, но не теряет стремления жить. Мелодрама «Курьеры добра» — сериал о том, как важна поддержка в тяжелое время.
После рождения дочки Ольгу ждало жуткое известие — девочка появилась на свет с отклонениями. Мать готова пойти на все ради ребенка, но врачи советуют не взваливать на себя такую ношу и отказаться от дочери. На стороне медиков также оказывается Влад, муж Ольги. Когда жена наотрез отказывается расставаться с ребенком, Влад бросает ее и остается с любовницей. Теперь Ольга вынуждена работать на двух работах и ухаживать за больной дочерью одна. Помочь девочке может выдающийся мануальный терапевт Сергей Завадский, но он работает в частной клинике, денег на которую у Ольги нет. Но тут в ее жизни появляются добрые люди, которые не могут бросить одинокую мать в беде.
Смогут ли они изменить жизнь Ольги к лучшему, вы увидите, если будете смотреть «Курьеры добра» 2024 года онлайн на Wink.
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- ЕПАктриса
Екатерина
Панасюк
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- Актриса
Юлия
Пилипович
- СГАктёр
Сергей
Громов
- ЛКАктриса
Лена
Куо
- Актриса
Карина
Хисматуллина
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- СКАктёр
Святослав
Кравцов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актёр
Валерий
Борисов
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МКХудожник
Михаил
Карягин