Курьеры добра (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Женщина, родившая дочь-инвалида, остается без мужа, но не теряет стремления жить. Мелодрама «Курьеры добра» — сериал о том, как важна поддержка в тяжелое время.



После рождения дочки Ольгу ждало жуткое известие — девочка появилась на свет с отклонениями. Мать готова пойти на все ради ребенка, но врачи советуют не взваливать на себя такую ношу и отказаться от дочери. На стороне медиков также оказывается Влад, муж Ольги. Когда жена наотрез отказывается расставаться с ребенком, Влад бросает ее и остается с любовницей. Теперь Ольга вынуждена работать на двух работах и ухаживать за больной дочерью одна. Помочь девочке может выдающийся мануальный терапевт Сергей Завадский, но он работает в частной клинике, денег на которую у Ольги нет. Но тут в ее жизни появляются добрые люди, которые не могут бросить одинокую мать в беде.



Смогут ли они изменить жизнь Ольги к лучшему, вы увидите, если будете смотреть «Курьеры добра» 2024 года онлайн на Wink.



Сериал Курьеры добра 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.