Крюк (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В прошлом Никита Крюков был успешным хоккеистом, а закончив карьеру стал агентом, распределяющим молодых игроков по клубам. Спортивный бизнес, однако, оказывается жестким и циничным, и агентству Крюкова, привыкшего следовать своим принципам и во всем помогать подопечным, далеко до эффективности.



Сериал Крюк 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.