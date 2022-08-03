Крюк. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Крюк
1-й сезон
1-я серия

Крюк (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.22021, Крюк. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В прошлом Никита Крюков был успешным хоккеистом, а закончив карьеру стал агентом, распределяющим молодых игроков по клубам. Спортивный бизнес, однако, оказывается жестким и циничным, и агентству Крюкова, привыкшего следовать своим принципам и во всем помогать подопечным, далеко до эффективности.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крюк»