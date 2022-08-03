Крюк (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.22021, Крюк. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
В прошлом Никита Крюков был успешным хоккеистом, а закончив карьеру стал агентом, распределяющим молодых игроков по клубам. Спортивный бизнес, однако, оказывается жестким и циничным, и агентству Крюкова, привыкшего следовать своим принципам и во всем помогать подопечным, далеко до эффективности.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИОРежиссёр
Иван
Оганесов
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Владимир
Канухин
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актёр
Александр
Голубков
- АШАктёр
Алексей
Шильников
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- Художник
Павел
Яновицкий
- ВФХудожница
Виктория
Фетисова
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус