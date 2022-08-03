Крюк. Сезон 1. Серия 5
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Крюк (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.22021, Крюк. Сезон 1. Серия 5
Драма, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В прошлом Никита Крюков был успешным хоккеистом, а закончив карьеру стал агентом, распределяющим молодых игроков по клубам. Спортивный бизнес, однако, оказывается жестким и циничным, и агентству Крюкова, привыкшего следовать своим принципам и во всем помогать подопечным, далеко до эффективности.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крюк»