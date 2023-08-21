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Крутая перемена (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Драмеди с Никитой Ефремовым об учителе, который преподает литературу в двух школах — для обычных школьников и для заключенных колонии. Когда-то Андрей, не прислушавшись к родительским протестам, бросил работу в школе и уехал в Москву развивать свой бизнес. Но дело не задалось, и спустя некоторое время он возвращается в родной город, чтобы продать семейный дом, где, согласно неподтвержденным слухам, жил Пушкин. Вот только есть одна загвоздка: чтобы заключить сделку о продаже, нужно разрешение отца, который отбывает наказание в местной колонии. В своем приговоре он винит сына и помогать ему не намерен. Андрей решает задобрить отца и снова устраивается учителем сразу в двух школах: обычной общеобразовательной и вечерней при той самой колонии. Что из этого выйдет, покажет «Крутая перемена». Сериал смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве!
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Ольга
Медынич
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ССАктриса
Софья
Серебрянская
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Игорь
Черневич
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Александр
Голубков
- БААктёр
Беник
Аракелян
- Актёр
Григорий
Дудник
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ФЧПродюсер
Федор
Черных
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПОператор
Николай
Платонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин