Крутая перемена. Сезон 1. Серия 4
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Крутая перемена
1-й сезон
4-я серия
9.02023, Крутая перемена. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Драмы16+
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Крутая перемена (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Драмеди с Никитой Ефремовым об учителе, который преподает литературу в двух школах — для обычных школьников и для заключенных колонии. Когда-то Андрей, не прислушавшись к родительским протестам, бросил работу в школе и уехал в Москву развивать свой бизнес. Но дело не задалось, и спустя некоторое время он возвращается в родной город, чтобы продать семейный дом, где, согласно неподтвержденным слухам, жил Пушкин. Вот только есть одна загвоздка: чтобы заключить сделку о продаже, нужно разрешение отца, который отбывает наказание в местной колонии. В своем приговоре он винит сына и помогать ему не намерен. Андрей решает задобрить отца и снова устраивается учителем сразу в двух школах: обычной общеобразовательной и вечерней при той самой колонии. Что из этого выйдет, покажет «Крутая перемена». Сериал смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крутая перемена»