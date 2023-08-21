Крутая перемена (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Можно ли работать одновременно в школе и в исправительной колонии? Придется, если прогорел в бизнесе. 1 сезон «Крутой перемены» расскажет о непростой судьбе провинциального учителя.
Андрей был вынужден бежать из Москвы после неудачного старта в предпринимательстве. Теперь, чтобы рассчитаться с долгами и на что-то жить, ему придется работать по специальности — учителем литературы. Делать это придется сразу в двух местах: образовательной школе и исправительной колонии. Вместе с этим ему предстоит разобраться и с другими проблемами — распродать имущество, встретить первую любовь и как-то совладать с подопечными на обоих местах работы.
Справится ли амбициозный герой со всеми этими задачами? Смотрите в 1 сезоне «Крутой перемены» на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Ольга
Медынич
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ССАктриса
Софья
Серебрянская
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Игорь
Черневич
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актёр
Александр
Голубков
- БААктёр
Беник
Аракелян
- Актёр
Григорий
Дудник
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ФЧПродюсер
Федор
Черных
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПОператор
Николай
Платонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин