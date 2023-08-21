Можно ли работать одновременно в школе и в исправительной колонии? Придется, если прогорел в бизнесе. 1 сезон «Крутой перемены» расскажет о непростой судьбе провинциального учителя.



Андрей был вынужден бежать из Москвы после неудачного старта в предпринимательстве. Теперь, чтобы рассчитаться с долгами и на что-то жить, ему придется работать по специальности — учителем литературы. Делать это придется сразу в двух местах: образовательной школе и исправительной колонии. Вместе с этим ему предстоит разобраться и с другими проблемами — распродать имущество, встретить первую любовь и как-то совладать с подопечными на обоих местах работы.



Справится ли амбициозный герой со всеми этими задачами? Смотрите в 1 сезоне «Крутой перемены» на Wink.

