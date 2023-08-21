Крутая перемена. Сезон 1. Серия 5
Wink
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Крутая перемена
1-й сезон
5-я серия
9.02023, Крутая перемена. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Драма18+

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Крутая перемена (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Драмеди с Никитой Ефремовым об учителе, который преподает литературу в двух школах — для обычных школьников и для заключенных колонии. Когда-то Андрей, не прислушавшись к родительским протестам, бросил работу в школе и уехал в Москву развивать свой бизнес. Но дело не задалось, и спустя некоторое время он возвращается в родной город, чтобы продать семейный дом, где, согласно неподтвержденным слухам, жил Пушкин. Вот только есть одна загвоздка: чтобы заключить сделку о продаже, нужно разрешение отца, который отбывает наказание в местной колонии. В своем приговоре он винит сына и помогать ему не намерен. Андрей решает задобрить отца и снова устраивается учителем сразу в двух школах: обычной общеобразовательной и вечерней при той самой колонии. Что из этого выйдет, покажет «Крутая перемена». Сериал смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крутая перемена»