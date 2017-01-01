Кровавая барыня. Серия 7
Wink
Сериалы
Кровавая барыня
1-й сезон
7-я серия

Кровавая барыня (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.32017, Кровавая барыня. Серия 7
Исторические, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Салтычиха вошла в историю как одна из самых жестоких убийц. Ее имя стало олицетворением кровожадности и бесчеловечности. После таинственной смерти мужа Глеба Салтыкова она заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на своих несчастных безропотных слугах.

Сериал Кровавая барыня 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровавая барыня»