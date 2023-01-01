Кровавая барыня (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Тайна самой жестокой женщины в истории России. Звезда «Великой» Юлия Снигирь в исторической драме, основанной на реальных событиях, от режиссера «Шаляпина».



Еще будучи ребенком, Даша Иванова потеряла мать и вскоре начала страдать от приступов безумия. Отец отправляет дочь на долгие годы в монастырь, а потом, преследуя собственные цели, выдает замуж за Глеба Салтыкова. После смерти супруга Дарья Салтыкова вскоре теряет возможность сдерживать припадки гнева и находит убежище в подмосковном поместье Троицкое, где начинает избивать слуг и крестьян до смерти. Из одинокой и несчастной вдовы она превращается в жестокую помещицу Салтычиху, которой на протяжении долгих лет удается избегать наказания за кровожадные и бесчеловечные деяния.



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