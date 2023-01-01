Кровавая барыня (сериал, 2017) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Тайна самой жестокой женщины в истории России. Звезда «Великой» Юлия Снигирь в исторической драме, основанной на реальных событиях, от режиссера «Шаляпина».
Еще будучи ребенком, Даша Иванова потеряла мать и вскоре начала страдать от приступов безумия. Отец отправляет дочь на долгие годы в монастырь, а потом, преследуя собственные цели, выдает замуж за Глеба Салтыкова. После смерти супруга Дарья Салтыкова вскоре теряет возможность сдерживать припадки гнева и находит убежище в подмосковном поместье Троицкое, где начинает избивать слуг и крестьян до смерти. Из одинокой и несчастной вдовы она превращается в жестокую помещицу Салтычиху, которой на протяжении долгих лет удается избегать наказания за кровожадные и бесчеловечные деяния.
Заслуживает ли Салтычиха хоть малейшую долю сочувствия? Чтобы узнать, как послушница монастыря могла стать безумным чудовищем, включайте драму «Кровавая барыня» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
Все сезоны сериала Кровавая барыня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ЕАРежиссёр
Егор
Анашкин
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Фёдор
Лавров
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- АНАктёр
Александр
Никольский
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- МДАктриса
Марина
Дианова
- СШАктёр
Сергей
Шаталов
- МДАктриса
Мария
Дубина
- АМАктёр
Александр
Мухин
- МДСценарист
Марика
Девич
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ОЕПродюсер
Ольга
Ермакова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- МТХудожница
Мария
Турская
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АВОператор
Андрей
Вавиленков
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков