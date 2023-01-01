Биография

Мария Дубина – молодая российская актриса. Зрители ее знают по ролям в сериалах «Кровавая барыня» и «Последний мент». Мария родилась в городе Дмитров 5 июля 1995 года. Она с раннего детства серьезно занималась танцами. В течение десяти лет выступала в составе хореографического ансамбля «Задумка» и участвовала в разных танцевальных конкурсах. В 2008 году Дубина стала лауреатом 3 степени престижного Всероссийского танцевального фестиваля в номинации «классический танец». У нее много наград и дипломов в области хореографического искусства, полученных не только на российских, но и на международных фестивалях. В 2010 году она начала учиться в детской театральной студии Ирины Феофановой в Москве. Параллельно Мария Дубина занималась в Студии эстетического воспитания при детском театре «Экспромт» под руководством Л. И. Ивановой. В творческой копилке юной актрисы участие в спектаклях: «Школьные истории», «Рассказы Чехова», «Кукушкины слезки». В 2019 году она окончила обучение в Институте современного искусства в мастерской А.И. Шейнина. В кино артистка снимается с 2007 года. Фильмы Марии Дубиной: «Дикая лига», «Золотце», «Патриот», «Русалка», «Страсти» и другие. Актриса не замужем, сейчас она активно строит карьеру, играет в театре и снимается в кино.