Кровавая барыня (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Звезда новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь в роли помещицы Салтычихи. Чтобы раскрыть тайну женщины, чей образ окутан мраком и сплетнями, начинайте смотреть сериал «Кровавая барыня» — 1 сезон онлайн доступен на портале Wink!
Первый сезон познакомит вас с той, чье имя стало синонимом жестокости и бесчеловечности. В раннем возрасте Даша Иванова потеряла мать, и эта травма дала начало необъяснимым вспышкам гнева. Отец сначала ссылает дочь в монастырь, а затем выдает замуж за Глеба Салтыкова. Смерть супруга становится очередным переломным моментом: Дарья Салтыкова уединяется в подмосковном поместье Троицкое и начинает беспощадно обращаться со слугами и крестьянами, долгие годы оставаясь безнаказанной.
Историческая драма исследует темные глубины человеческой души и пытается ответить на вопрос: как воспитанница монастыря превратилась в безжалостного тирана? Ответы ждут вас в 1 сезоне ленты «Кровавая барыня» — сериал смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
- ЕАРежиссёр
Егор
Анашкин
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Фёдор
Лавров
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- АНАктёр
Александр
Никольский
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- МДАктриса
Марина
Дианова
- СШАктёр
Сергей
Шаталов
- МДАктриса
Мария
Дубина
- АМАктёр
Александр
Мухин
- МДСценарист
Марика
Девич
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ОЕПродюсер
Ольга
Ермакова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- МТХудожница
Мария
Турская
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АВОператор
Андрей
Вавиленков
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков