Кровавая барыня (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Звезда новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь в роли помещицы Салтычихи. Чтобы раскрыть тайну женщины, чей образ окутан мраком и сплетнями, начинайте смотреть сериал «Кровавая барыня» — 1 сезон онлайн доступен на портале Wink!



Первый сезон познакомит вас с той, чье имя стало синонимом жестокости и бесчеловечности. В раннем возрасте Даша Иванова потеряла мать, и эта травма дала начало необъяснимым вспышкам гнева. Отец сначала ссылает дочь в монастырь, а затем выдает замуж за Глеба Салтыкова. Смерть супруга становится очередным переломным моментом: Дарья Салтыкова уединяется в подмосковном поместье Троицкое и начинает беспощадно обращаться со слугами и крестьянами, долгие годы оставаясь безнаказанной.



Историческая драма исследует темные глубины человеческой души и пытается ответить на вопрос: как воспитанница монастыря превратилась в безжалостного тирана? Ответы ждут вас в 1 сезоне ленты «Кровавая барыня» — сериал смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!

