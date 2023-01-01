Кресло (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Контент станет доступным 10.08.2025
Непутевый мужчина, потерявший работу и девушку, покупает поддержанное кресло, в котором хранится крупная сумма денег. Комедия «Кресло» — сериал с Дмитрием Лысенковым о неожиданных возможностях и их последствиях.
Миша не мог похвастаться жизненными успехами. Он работал в магазине рыболовного оснащения, принадлежащем его другу, и жил со своей девушкой, которая не особо интересовалась его жизнью. Но вот однажды Мишу увольняют, а девушка выгоняет его из дома. Он снимает неприглядную комнату с разваливающейся мебелью и покупает туда подержанное кресло. Уже притащив его к себе, Миша обнаруживает, что внутри спрятана папка с огромными деньгами. Он использует неожиданное богатство, чтобы облагородить дом и прилегающие территории. Это делает его популярным среди соседей — вплоть до статуса депутата. Однако деньги принадлежали видному городскому политику, которому лучше не переходить дорогу.
Что предпримет Миша, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Кресло» (2023) онлайн на Wink.
- МКРежиссёр
Максим
Карлышев
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Рост
- Актёр
Сергей
Барковский
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- РААктёр
Роман
Агеев
- МРАктриса
Мария
Радзивилл
- АЧАктёр
Александр
Черкашин
- НПАктриса
Наталья
Парашкина
- МЛАктриса
Марина
Лысенко
- АПАктёр
Андрей
Прытков
- АКАктриса
Анастасия
Кипина
- Актёр
Евгений
Филатов
- Актёр
Дмитрий
Хасис
- АБАктриса
Алена
Бутылкина
- ГССценарист
Геннадий
Сорокин
- МКСценарист
Максим
Карлышев
- ЮВПродюсер
Юлия
Витязева
- МПХудожница
Мария
Петрова
- ЕМОператор
Елена
Метла