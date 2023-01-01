Кресло (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Непутевый мужчина, потерявший работу и девушку, покупает поддержанное кресло, в котором хранится крупная сумма денег. Комедия «Кресло» — сериал с Дмитрием Лысенковым о неожиданных возможностях и их последствиях.



Миша не мог похвастаться жизненными успехами. Он работал в магазине рыболовного оснащения, принадлежащем его другу, и жил со своей девушкой, которая не особо интересовалась его жизнью. Но вот однажды Мишу увольняют, а девушка выгоняет его из дома. Он снимает неприглядную комнату с разваливающейся мебелью и покупает туда подержанное кресло. Уже притащив его к себе, Миша обнаруживает, что внутри спрятана папка с огромными деньгами. Он использует неожиданное богатство, чтобы облагородить дом и прилегающие территории. Это делает его популярным среди соседей — вплоть до статуса депутата. Однако деньги принадлежали видному городскому политику, которому лучше не переходить дорогу.



